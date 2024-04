Roma-Milan: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Allo stadio Olimpico va in scena il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan, dove si riparte dall'1-0 dell'andata in favore dei giallorossi. A San Siro la squadra di De Rossi ha avuto la meglio grazie all'incornata di Gianluca Mancini e avrà a disposizione due risultati su tre per staccare il pass per la semifinale della competizione. I rossoneri, che nel prossimo turno di campionato affronteranno l'Inter nel derby, devono trovare la vittoria almeno di un gol all'Olimpico per portare quantomeno la gara ai supplementari. In casa Roma mancherà Cristante per squalifica e naturalmente Ndicka dopo il malore accusato contro l'Udinese.