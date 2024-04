Fiorentina-Viktoria Plzen: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Giovedì in campo europeo sarà il turno anche della Fiorentina che sfiderà al Franchi il Viktoria Plzen nei quarti di ritorno di Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano è reduce dallo 0-0 in Repubblica Ceca e dovrà guadagnarsi il pass per la semifinale, sfruttando il calore del proprio pubblico. La Viola si affida a Belotti, supportato da Beltran, Nico Gonzalez e Sottil che dovrebbe partire dal 1'.