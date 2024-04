Ciclismo, comincia la Parigi-Roubaix: dove vederla, percorso e i favoriti in gara

La madre di tutte le Classiche del ciclismo è pronta, la Parigi-Roubaix è cominciata con tutti gli atleti che sono scesi in strada con le loro bici per cercare di vincere la gara. Grande attesa, ma anche polemiche nei giorni precedenti dell'inizio della corsa. A far discutere è stata la scelta degli organizzatori di aggiungere una deviazione durante il percorso. Più nello specifico, la chicane inserita nei pressi di Arenberg ha creato qualche preoccupazione nei ciclisti in gara, con Van der Poel che l'ha descritta come più pericolosa del precedente percorso.

Ciclismo, oggi la Parigi-Roubaix. Moser: «Ora in gruppo non potrei mai correre. La chicane? Una fesseria»