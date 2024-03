Chi è Jan-Lennard Struff, il prossimo avversario di Sinner a Indian Wells: carriera, classifica Atp e quando giocano

Jannik Sinner ha scoperto quale sarà il suo nuovo avversario a Indian Wells. Al terzo turno del torneo Masters 1000 che si tiene in questi giorni in California, il tennista italiano affronterà Jan-Lennard Struff, tennista tedesco classe 1990. Dopo aver sconfitto Kokkinakis in due set 6-3, 6-0, l'altoatesino ora devrà affrontare il trentatreenne che in questa stagione non è mai andato oltre il secondo turno.

Sinner avanza al terzo turno a Indian Wells, sconfitto Kokkinakis 6-3, 6-0 (secondo set chiuso in meno di mezz'ora)