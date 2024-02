Dopo il pareggio col Barcellona in Champions, Calzona si appresta ad affrontare la prima partita di campionato sulla panchina del Napoli, nella trasferta in Sardegna contro il Cagliari di Claudio Ranieri. In dubbio Victor Osimhen a causa di uno stato influenzale. Pronto eventualmente uno tra Simeone e Raspadori, con il primo in vantaggio sul secondo. I sardi si affidano a Lapadula e Luvumbo.