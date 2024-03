Bayern Monaco-Lazio: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La Lazio vola a Monaco per il ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco. I biancocelesti ripartono dall'1-0 dell'andata (gol di Immobile) e vanno a caccia dell'impresa in Germania. Dopo la sconfitta contro il Milan in campionato in casa Lazio sono stati giorni di polemiche in merito alla cattiva gestione dell'arbitro Di Bello ma adesso la squadra di Sarri dovrà concentrarsi sul big match contro la squadra di Tuchel per provare a staccare il pass per i quarti.