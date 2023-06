Rivoluzione Rugby World Cup, le foto più belle delle prime nove edizioni in mostra a Bologna

Diciotto foto di grande effetto e di grande amore per il rugby scattate dal fotoreporter bolognese Diego Forti ci avvicinano al decimo mondiale (dall'8 settembre in Francia) ricordando le prime 9 edizioni. Forti è l'unico cronista italiano ad averle "coperte" tutte a bordocampo e ha volto regalare alla sua città e agli appassionati questa "galleria" di immagini che è stata inaugurata alla presenza di Giancarlo Dondi, 88 anni, di Parma )nella foto grade di Luca Sighinolfi), dal 1996 al 2012 presidente della Fir e ora presidente onorario: è il dirigente, per farla breve, che ha portato nel 2000 l'Italia nel Sei Nazioni, torneo senza il quale il movimento italiano sarebbe diventato invisibile.

Le nove edizioni della Coppa del Mondo di rugby sino ad oggi disputate dal 1987 ripercorse con nove diversi soggetti rugbistici declinati lungo un itinerario fatto di 9 tappe corredate di due foto ciascuna. È la mostra «Rivoluzione Rugby World Cup, aspettando la 10/a edizione», aperta fino a oggi 25 giugno a Bologna alla Galleria Paoletti di Strada Maggiore 14.