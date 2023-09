Rugby Italia Mondiali, diretta live oggi 20 settembre: i fratelli azzurri sfidano l'Uruguay a Nizza. Tv, formazioni e classifica

Rugby Italia Mondiali diretta live oggi 20 settembre, a Nizza sfida all'Uruguay

dal nostro inviato

NIZZA Il mantra a dir poco lunare che nelle settimane scorse si è sentito parecchio e che anche alla vigilia del match è riecheggiato nell’assolata Nizza è il seguente: «Non dobbiamo sottovalutare oggi l’Uruguay prima di tentare di mettere i bastoni fra le ruote a Nuova Zelanda o Francia per approdare per la prima volta ai quarti di finale della Coppa del Mondo».

Qui però non è questione di rispetto degli avversari (che nei 4 confronti precedenti le hanno sempre prese), ma di rispetto della logica che nel rugby è sempre molto stringente: un’Italia che non deve prendere sotto gamba gli uruguaiani è meglio che non sogni nemmeno di fare il solletico ad All Blacks e Bleus, abitanti di un altro pianeta ovale rispetto al nostro.

Che ci sia un netto divario fra la 12a squadra al mondo e la 17a lo dicono anche gli allibratori che non pagano la vittoria degli azzurri e che offrono da 13 a 19 volte la posta per quella dei Teros, che prendono soprannome e simboli, invero non troppo pugnaci, dalla Pavoncella sudamericana.

Ed ecco fatto il pronostico - ovvero ampia vittoria con bonus degli azzurri - della partita che sarà ospitata nella spettacolare Allianz Riviera dell’Ogc Nizza calcio, 36mila posti di cui almeno 8mila saranno occupati ai fedeli italiani destinati alla tribuna “Giuseppe Garibaldi”, l’eroe dei due mondi arruolato fra i nostri sostenitori, ma solo fino a un certo punto perché gli organizzatori dei Mondiali hanno studiato la Storia scegliendo con qualche malizia proprio il 20 settembre per questa sfida.

Per noi significa la presa di Roma, con il nizzardo messo tuttavia da parte, mentre oggi in Uruguay non solo la vasta comunità con radici italiane celebra la “festa Garibaldi” o “giornata del libero pensiero”, pensiero difeso dall’eroe che a Montevideo e dintorni vanta numerose statue.



«Faremo vedere - hanno detto ieri i piloni Marco Riccioni e Danilo Fischetti - che cosa significhi onorare fino in fondo la maglia dell’Italia. Vogliamo vincere e vincere bene perché abbiamo i mezzi per farlo anche se l’Uruguay è stato sorprendente nel ko di misura (27-12) con la Francia (Francia B, per essere onesti, ndr)».



«È anche vero - aggiunge Andrea Moretti, allenatore della mischia - che per i Teros questo match vale la finale mondiale: si sono giustamente lamentati di non poter affrontare con frequenza squadre di prima fascia come l’Italia, come capitava del resto a noi prima che conquistassimo l’accesso al Sei Nazioni, e daranno tutto per superaci. Visto poi come sta andando il Mondiale, mi pare che non sia corretto continuare a dividere le squadre in prima e seconda fascia (Tier 1 e Tier2): forse è un'etichetta inutile».



Che cosa ha allora architettato il ct Crowley per evitare irreali sorprese? Cose semplici: Ange Capuozzo e Tommaso Allan nei loro ruoli naturali (estremo e apertura), il regista Paolo Garbisi centro, il fratello Alessandro (forse l’unico azzardo) titolare in mediana e un pack pesante con i fratelli Lorenzo e Niccolò Cannone subito dentro. Due coppie di fratelli nel primo XV, una rarità mondiale anche se nel passato prossimo Mauro e Mirco Bergamasco e Marcello e il compianto Massimo Cuttitta nonché Nello, Bruno, Rino e l'indimenticato Ivan hanno fatto luccicare la maglia azzurra.

E poi oggi in campo fin dall'inizio l’ala gigante (un metro e 92) Lorenzo Pani, di Firenze, che a 21 anni debutta con merito in Coppa del Mondo.

In breve un assetto che continui a sfornare palloni per i trequarti per le galoppate di Capuozzo, Ioane a adesso anche Pani rispettando l’identità “a tutto gas” che il ct ha forgiato per questo gruppo.

Ah, per quanto sembri strano in una Nizza estiva e ancora in bikini, il meteo annuncia per oggi piogge intense durante la partita. «Di solito un vantaggio per i meno favoriti - dice Riccioni - ma mica possiamo preoccuparci per un temporale». Giustissimo.



Paolo Ricci Bitti



ITALIA-URUGUAY oggi alle 17.45 (Sky Sport, Now e Rai 2), Classifica Poule A: Francia 8**; Nuova Zelanda 5**; Italia 5*, Uruguay* 0, Namibia 0**. * partite giocate. Prossimi match: Nuova Zelanda-Italia 29 settembre; Francia-Italia 6 ottobre.

Le formazioni

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Lorenzo Pani, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Paolo Garbisi, 11 Montanna Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Alessandro Garbisi, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro ©, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

A disposizione: 16 Luca Bigi, 17 Federico Zani, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Dino Lamb, 20 Manuel Zuliani, 21 Giovanni Pettinelli, 22 Alessandro Fusco, 23 Paolo Odogwu

All. Kieran Crowley

Uruguay: 15 Baltazar Amaya, 14 Gaston Mieres, 13 Tomas Inciarte, 12 Andres Vilaseca, 11 Nicolas Freitas, 10 Felipe Etcheverry, 9 Santiago Arata, 8 Manuel Diana, 7 Santiago Civetta, 6 Manuel Ardao, 5 Manuel Leindekar, 4 Felipe Aliaga, 3 Ignacio Peculo, 2 German Kessler, 1 Mateo Sanguinetti

A disposizione: 16 Guillermo Pujadas, 17 Facundo Gattas, 18 Diego Arbelo, 19 Ignacio Dotti, 20 Carlos Deus, 21 Agustin Ormaechea, 22 Felipe Berchesi, 23 Bautista Basso

All. Esteban Meneses

Arbitro: Angus Gardner (Australia)

Assistenti: Andrew Brace (Irlanda), Jordan Way (Australia)

TMO: Tom Foley (Inghiliterra)