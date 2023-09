Rugby Mondiali: il pilone dell'Italia sorpassato dalla cicogna, l'onesto Demolition Man delle Fiji, il ct dei Boks addetto alle luci, il Cile in campo 50 anni dopo il golpe

SAINT-ÈTIENNE Ohibò, che ci fa all'alba di domenica il pilone dell'Italia del rugby, Federico Zani, all'aeroporto di Lione che ha il nome più bello del mondo (Antoine de Saint-Exupéry) appunto per un aeroporto? Dunque il pilone sinistro, nonché, se occorre, tallonatore, della Benetton Treviso, il giorno prima non ha giocato a Saint-Ètienne contro la Namibia nel primo match dei Mondiali e quindi non si può essere infortunato e nemmeno può essere stato squalificato. In realtà non dovrebbe essere all'aeroporto a prendere il caffé con il presidente federale Marzio Innocenti in attesa dell'imbarco su un aereo diretto a Venezia. Zani (che non ha per nulla un viso rabbuiato, anzi) dovrebbe essere in ritiro con la nazionale nella cittadina di Bourgoin-Jallieu fra Grenoble e Lione. Ecco, è una questione di voli e di atterraggi: proprio la sera del match dell'Italia, in anticipo sull'orario segnato sul tabellone Arrivi/Partenze, una cicogna è atterrata a casa Zani portando il piccolo Giacomo per la felicità della sorellina Vittoria e della mamma Alessia, pure lei rugbysta per le Red Panthers. Federico, fra i 33 convocati dal ct Kieran Crowley, sta ovviamente sul "chi va là", ma quella cicogna ha volato davvero in fretta. E volete che il ct negasse al pilone un permesso di 48 ore per prendere in braccio il piccolo Giacomo? Licenza accordata e via all'aeroporto. Un bacio a Giacomo, a Vittoria e ad Alessia, tutti in spendida forma, e poi di nuovo in ritiro con gli azzurri perché c'è da preparare la partita contro l'Uruguay il 20 settembre a Nizza.

DEMOLITION MAN

"No, guardi, Signore, non perda tempo con la moviola, lasci perdere, lei si è proprio sbagliato!", ha detto "Demolition Man" all'arbitro.

Ovvero così si è rivolto, viso a viso, il colosso fijiano Levani Botia all'arbitro inglese Matthew Carley che - comprensibilmente - si è un filo preoccupato davanti a quel giocatore largo il doppio di lui che butta giù gli avversari come birilli. Si stava giocando Galles-Fiji a Boardeux, un match a dir poco "tirato" vinto infine dai gallesi 32-26 ovvero per meno di una meta trasformata (7 punti). Una meta, potenzialmente decisiva, nella ripresa l'aveva concessa l'arbitro Carley a Demolition Man. Epperò Levani Botia non ci ha pensato un attimo: "Guardi, Sir, non ho fatto meta, la palla mi è sfuggita prima del "toccato". Non perda nemmeno tempo a gurdare la moviola (Tmo, ndr), torniamo a giocare". Carley ha deglutito mandando giù la figuraccia, ha ringraziato il fijiano ed ha annullato la meta concessa fra gli applausi del pubblico: e per come ha arbitrato per tutto il match (non certo con un occhio di riguardo per le Fiji) non si è trattato nemmeno del suo errore più evidente quella svista sulla meta inesistente.

LUCI DALLA TRIBUNA

Paolo Ricci Bitti