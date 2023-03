Rugby Italia Sei Nazioni: ingegnere, agricoltrici, e studentesse azzurre oggi al debutto a Parma contro le professioniste della Francia. Formazioni, tv e calendario

Le ingegnere, le farmaciste, le agricoltrici, le studentesse (anche di astronomia) azzurre del rugby ripartono oggi nel Sei Nazioni che le vede fare base a Parma con il nuovo ct Nanni Raineri e con il loro gioco assai bello da giocare e da vedere perché non limitato agli autoscontri e alle penaltouche di gran parte del gioco maschile.

Al Lanfranchi alle 16 arrivano le professioniste della Francia che sulla carta risultano fuori dalla portata delle italiane anche se le transalpine odierne dovrebbero essere un po' sotto il livello della formazione che l'anno scorso ai Mondiali suonò le azzurre 39-3 nei quarti di finale conquistando poi il terzo posto dopo avere mancato di un punto l'accesso alla finale. Già, le italiane riuscirono a issarsi là dove i maschi non sono mai riusciti, ma, a parte le molte variabili che dovrebbero essere inserite in questi confronti, resta il paradosso del rugby femminile internazionale che in pochi anni ha eroso parecchie delle felici differenze con il mondo ovale maschile.

Le ingessate gerarchie secolari del rugby maschile sono state a lungo meno asfissianti nell'ambiente delle donne che hanno cominciato a giocare a rugby a livello internazionale in ogni paese a metà degli anni Ottanta (1980 eh, un secolo dopo i maschi) in tutto il mondo e non solo nei soliti feudi di Ovalia. Poi, da cinque anni, l'inizio della fine con Inghilterra, Francia e quindi Nuova Zelanda a scavare un solco con il resto del mondo che si potrà - forse - colmare solo fra molti anni. Forse. Rendendo professioniste (a tempo pieno, sia pure con ingaggi da insegnanti o poco più) le giocatrice migliori di movimenti estremamente vasti e storicamente ben radicati come quelli appunto inglesi, francesi e neozelandesi si è aumentato a tal punto il livello del gioco di queste squadre che le altre hanno ancora ben poco da oppure. Sì, le canadesi e le americane ci mettono il fisico, ma intanto in Europa il Sei Nazioni, per quanto riguarda la vittoria del Torneo, è rigorosamente e monotamente vincolato alla partita fra Inghilterra e Francia. Stop. Alle altre avanza la lotta per il terzo posto con le azzurre che hanno la grande responsabilità di conquistarlo e non solo perché da tre stagioni, sono stati introdotti contratti federali che aiutano le giocatrici a mettere insieme allenamenti, partiti, ritiri, lavoro, ferie, permessi o corsi di studio. Aiutano, non si può certo parlare di stipendio, ma comunque molto meglio di niente anche perché le azzurre sono espressione di un movimento dilettantisco che si conta in poche migliaia di giocatrici con selezioni nazionali di categorie, vedi le under 18, che sono frutto di scelte fra ancor meno centinaia di ragazze.

Risulta così prodigioso il quinto posto nel ranking mondiale conquistato dalle azzurre dell'ex ct Andrea Di Giandomenico che il suo successore ha confermato in gran parte per il Sei Nazioni 2023. Una posizione di prestigio e grande responsabilità che impone di battere Irlanda (8a nel ranking) e Galles (9a) in casa e Scozia (10a) fuori.

Confermati i gradi di capitana per Elisa Giordano, la regia resta affidata a Stefan-Madia, mentre Beatrice Rigoni ricoprirà il ruolo di primo centro. Michela Sillari, al tredici, è l'atleta in attività che ha segnato il maggior numero di punti nel Torneo (112). Nel reparto degli avanti, Vittoria Vecchini in campo dal primo minuto nel ruolo di tallonatrice, Turani e Gai all'uno e al tre. Pronta a subentrare dalla panchina il mediano di mischia Sara Barattin, 111 caps, azzurra con più presenze di sempre.

Il calendario. Partite dell'Italia in diretta su SkySport e Now Tv

I giornata

Sabato 25 Marzo

Galles v Irlanda, 31-5

Inghilterra v Scozia, 58-7

Domenica 26 Marzo

Italia v Francia, 16.00

II giornata

Sabato, 1 Aprile

Irlanda v Francia, 14.15

Scozia v Galles, 16.30

Domenica, 2 Aprile

Inghilterra v Italia, 16.00

III Giornata

Sabato, 15 Aprile

Galles v Inghilterra, 13.15

Italia v Irlanda, 17.45

Domenica, 16 Aprile

Francia v Scozia, 16.15

IV giornata

Sabato, 22 Aprile

Irlanda v Inghilterra, 15.15

Scozia v Italia, 17.45

Domenica, 23 Aprile

Francia v Galles, 16.15

V giornata

Sabato, 29 Aprile

Inghilterra v Francia, 14.00

Italia v Galles, 16.30

Scozia v Irlanda, 20.30

Arbitro: Maggie Cogger-Orr, canadese affiliata alla federazione neozelandese. Le assistenti saranno la scozzese Hollie Davidson e l’inglese Katherine Ritchie. Al TMO lo scozzese Ben Blain.

Le formazioni

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Alyssa D’Incà, 10 Veronica Madia, 9 Sofia Stefan, 8 Elisa Giordano ©, 7 Giada Franco, 6 Francesca Sgorbini, 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi, 3 Lucia Gai, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani

A disposizione: 16 Emanuela Stecca, 17 Gaia Maris, 18 Sara Seye, 19 Sara Tounesi, 20 Isabella Locatelli, 21 Sara Barattin, 22 Emma Stevanin, 23 Beatrice Capomaggi.

Allenatore: Nanni Raineri

Francia: 15 Emilie Boulard, 14 Cyrielle Banet, 13 Gabrielle Vernier, 12 Marine Ménager, 11 Caroline Boujard, 10 Carla Arbez, 9 Pauline Bourdon, 8 Charlotte Escudero, 7 Emeline Gros, 6 Axelle Berthoumieu, 5 Audrey Forlani ©, 4 Manae Feleu, 3 Assia Khalfaoui, 2 Agathe Sochat, 1 Annaëlle Deshaye

A disposizione: 16 Célia Domain, 17 Coco Lindelauf, 18 Rose Bernadou, 19 Maëlle Picut, 20 Gaëlle Hermet, 21 Alexandra Chambon, 22 Jessy Trémoulière, 23 Marie Dupouy

Allenatori: David Ortiz e Gaëlle Mignot

