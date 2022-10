Rugby femminile, Coppa del Mondo: Italia al debutto stanotte contro gli Usa. Orari, tv, formazioni, risultati, guida al Torneo in Nuova Zelanda

Notti magiche inseguendo una meta all'altro capo del mondo, in Nuova Zelanda, la terra del rugby, agli antipodi da dove due settimane fa sono partite le azzurre timonate dal ct Andrea Di Giandomenico. E' iniziato il nono campionato del mondo e l'Italia banchetta al tavolo delle grandi e non nelle retrovie che capitano agli uomini: siamo in quinta posizione nel ranking con effettive possibilità di arrivare almeno ai quarti, Paradiso mai raggiunto in 9 tentativi da maschi, 14i al mondo. Il debutto è domani, 9 ottobre, all'una e 45. Sì, a notte fonda, il che tuttavia permette alle ragazze di andare in diretta su Rai2 oltre che su Sky Sport.



Si parte contro gli Usa che sono appena dietro le azzurre, in campo guidate da Elisa Giordano, di Mirano, laurea in Terapia occupazionale, promossa perché la veterana Manuela Furlan si è sbriciolata un ginocchio: giocasse un minuto in queste settimane sarebbe un miracolo, ma giustamente è stato deciso di portare “Manu” laggiù tra le felci e i vulcani per quello che l'operaia-capitana ha dato alla nazionale.

Il pronostico per questo primo match è in perfetto equilibrio, ma le americane bisogna proprio batterle facendo magari anche un punto di bonus (almeno 4 mete) perché in questo torneo, basato su 3 poule da 4 squadre, avanzano le prime 2 di ogni gruppo e le 2 migliori terze e quindi tutto servirà per la classifica. Allora sarà lo strapotere fisico delle statunitensi contro la verve delle italiane che dovranno placcare all'ultimo respiro le sfuriate iniziali delle avversarie abituate a caricare a testa bassa, ma non molto altro. Non possono contare, le americane, sulle loro compagne salite più alto di tutti e che nessun altra nazionale vanta: le astronaute della Nasa Anne McClain e Jessica Watkins. La prima s'è ritirata, la seconda è ora in missione in orbita con Samantha Cristoforetti.

Domenica prossima, 16 ottobre ci sarà l'imbattibile Canada, 3° al mondo, (insomma, solo il 40% di possibilità noi) e domenica dopo ancora l'abbordabile Giappone, 13°, con il 60% di chance di vittoria per l'Italia. E in caso di sbarco ai quarti? Forse Inghilterra, forse Francia, ovvero le squadre candidate alla finalissima perché negli ultimi due anni hanno macinato tutte, neozelandesi comprese che di 8 mondiali ne hanno vinti 5 e sono campionesse in carica. Perché tale supremazia visto che nel rugby femminile le gerarchie non sono così ingessate come nei maschi grazie al fatto che in tutto il mondo le donne hanno iniziato a giocare a metà degli anni 80, fatta eccezione per la meravigliosa storia della piccola irlandese Emily Valentine nel 1895?



SEGUI IL DENARO

Segui il denaro: dopo il mondiale 2017 l'Inghilterra per prima ha creato un gruppo di professioniste. Capiamoci, poco più di 4mila sterline al mese, ma intanto le italiane continuano a lavorare o a studiare anche se da due anni la Fir passa finalmente loro una borsa di studio.

Dopo le inglesi pro' (straprime nel ranking) ecco anche le francesi (4e) e poi, anche se con meno risorse, le Black Ferns (Felci nere) neozelandesi (2e). E se puoi permetterti di pensare solo ad allenarti e a giocare, per di più se sei cresciuta in un contesto tradizionalmente ovale, succede che le avversarie dilettanti diventano poco più che sparring partner come dimostrano i risultati dei primi tre match del mondiale (vedi sotto). Da tre edizioni il Sei Nazioni, inoltre, si risolve nella partita Inghilterra-Francia, ad esempio, con Italia, Irlanda, Scozia e Galles a spartirsi le briciole.

Va anche detto che le ingegnere, le farmaciste, le agricoltrici, le insegnanti, le interpreti, le magazziniere e le studentesse italiane di tutto ciò non tengono conto quando giocano: sono il distillato di un movimento minuscolo rispetto a quello inglese, francese o kiwi, ma non si tirano mai indietro quando devono abbattere colossali avversarie costruite in palestra.

Loro e il ct abruzzese hanno fatto miracoli: quattro anni fa si trepidava per battere la Spagna, che a questi mondiali manco c'è, e si raggiunse un'assai dignitosa 9a posizione ai Mondiali in Irlanda, mentre ora tutte le nazionali (ok, Inghilterra a parte) non ci prendono alla leggera.

E poi il rugby femminile è proprio bello da vedere, sempre alla ricerca degli spazi e non solo incaponito negli scontri frontali come avviene con i maschi. Vale la pena puntare le sveglia.

Ah, laggiù abbiamo anche l'arbitra Clara Munarini, di Parma (e mai un italiano ha fischiato ai mondiali), e la collega romana Maria Beatrice Benvenuti che farà la guardalinee.

Paolo Ricci Bitti

Il programma delle azzurre

9 ottore Italia-Usa (ora italiana) 1.45

16 ottobre Italia-Canada ore 1.45

23 ottobre Italia-Giappone ore 1.45



Partite in diretta su Rai 2 e su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena

USA - Italia

Domenica 9 ottobre, calcio d'inizio ore una e 45 (le 12.45 dello stesso giorno in Nuova Zelanda)

Northand Events Centre, Whangarei

In tv: la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Due, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena.

Il programma del primo turno

Sabato 8 ottobre: Sudafrica-Francia 5-40; Fiji-Inghilterra 19-84; Australia-Nuova Zelanda 17-41.

Domenica 9 ottobre: Italia-Usa 1.15; Giappone-Canada 4.15; Galles-Scozia 6.45.

Girone A: Nuova Zelanda, Australia, Galles, Scozia

Girone B: Canada, Stati Uniti, Italia, Giappone

Girone C: Inghilterra, Francia, Sudafrica, Fiji

Le formazioni

Italia: Ostuni Minuzzi; Muzzo, Sillari, Rigoni, Magatti; Madia, Stefan; Giordano (cap.), Franco, Arrighetti; Duca, Fedrighi; Gai, Bettoni, Turani. A disp. Vecchini, Maris, Seye, Tounesi, Locatelli, Sgorbini, Barattin, D'Incà.

Usa: Kelter; Detiveaux, Haungatau, Howard, Clapp; Cantorna, Waters; Zakary, Johnson, Matyas; Kronish, Taufoou; James, Kitlinksy, Rogers. A disp. Treder, Benson, Jacoby, Sommer, Perris-Redding, Ortiz, Bizer, Feury.

Arbitro: Hollie Davidson (Scozia).

I caps (presenze) delle italiane

15 Vittoria Ostuni Minuzzi – 16 caps

14 Aura Muzzo – 27 caps

13 Michela Sillari – 70 caps

12 Beatrice Rigoni – 57 caps

11 Maria Magatti – 46 caps

10 Veronica Madia – 32 caps

9 Sofia Stefan – 69 caps

8 Elisa Giordano – 56 caps

7 Giada Franco – 24 caps

6 Ilaria Arrighetti – 56 caps

5 Giordana Duca – 31 caps

4 Valeria Fedrighi – 36 caps

3 Lucia Gai – 84 caps

2 Melissa Bettoni – 72 caps

1 Silvia Turani– 20 caps

A disposizione:

16 Vittoria Vecchini – 11 caps

17 Gaia Maris – 12 caps

18 Sara Seye – 8 caps

19 Sara Tounesi – 24 caps

20 Isabella Locatelli - 34 caps

21 Francesca Sgorbini – 13 caps

22 Sara Barattin – 107 caps

23 Alyssa D’Incà – 10 caps

Allenatore: Andrea Di Giandomenico