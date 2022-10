Rugby diretta live Italia-Francia, quarti di finale: Manuela Furlan, ritorno Mondiale per la capitana-operaia

Rugby diretta Mondiali Italia - Francia

Il 3 settembre il mondo, ma proprio tutto il mondo, crollò sulla testa di Manuela Furlan: a 8 minuti dalla fine del test match contro la Francia addio al ginocchio destro. Lesione al tendine, operazione, dai 5 agli 8 mesi di riabilitazione. Per la capitana dell'Italia, 34 anni, 88 caps dal 2009, nessuna speranza di partecipare al suo ultimo Mondiale, di onorare insieme alle amiche e compagne in Nuova Zelanda il già annunciato ritiro dal gioco dopo la Coppa, ché la sua vita chiedeva di scrivere altri capitoli. Manu, per preparare nel migliore dei modi la trasferta in Nuova Zelanda aveva persino preferito licenziarsi. Sì, altri capitoli.



METE E MULETTO

Da 13 anni la triestina del Villorba (Treviso) guidava in campo le azzurre e, dopo il fischio dell'arbitro e prima e dopo ogni allenamento o partita di campionato, guidava il muletto per caricare vagoni ferroviari. La capitana-operaia, simbolo di una squadra di studentesse, ingegnere, insegnanti, farmaciste, agricoltrici che teneva testa e batteva le professioniste di Francia o Galles grazie a talento e sacrifici e alla formula inventata dal ct aquilano Andrea Di Giandomenico, laurea in Letteratura moderna che, come Manuela, timona la nazionale dal 2009 e che dopo il Mondiale cambierà probabilmente incarico con in tasca un 2° posto al Sei Nazioni, il 5° nel ranking mondiale e il freschissimo fantastico, storico e inedito quarto di finale alla Coppa: vette mai raggiunte anche dai professionisti azzurri.

Niente Nuova Zelanda, però, per Furlan: «Quindi è finita? Sì, in un certo senso sì. Fa male? Tanto. Tantissimo - aveva scritto 55 giorni fa l'azzurra - In quegli istanti lo capisci, vedi tutto il percorso: la preparazione, la qualificazione, la nuova preparazione, i raduni, i test match. Tutto per poi finirla così. Quanto mi fa inca...! È tutto un miscuglio di emozioni, di pensieri. Non è solo un gioco: è lavorare e incastrare gli allenamenti. Sono rinunce, agli svaghi, alle cose di famiglia. È la percezione, a volte di non avere abbastanza tempo, ma poi riesci a fare tutto. Perché lo vuoi. Ma ho ancora un compito. Guidare le mie compagne e in qualche modo lo farò. In qualche modo questo mondiale lo giocherò al loro fianco».

Ieri la meraviglia, se proprio non vogliamo dire il miracolo: Manu, che il ct aveva voluto comunque portare al Mondiale a dispetto di tutti i Santi, ha stupefatto gli ortopedici e ha passato i test: convocata, sia pure in panchina, per Italia-Francia di domani, sabato, alle 5.30 (Rai2 e SkySport Arena) a Whangarei. Ci sarà anche lei contro le pro' bleues, quarte al mondo: «La pressione sarà tutta per loro - dice l'azzurra - Noi possiamo divertirci giocando anche meglio di quanto fatto finora. In estate a Biella le abbiamo pure inceppate (26-19): qualche dubbio glielo metteremo».



Le azzurre avranno il lutto al braccio per Alfredo Gavazzi, 72 anni, Osso quando battagliava in prima linea col Calvisano (Brescia): dal 2012 al 2021 è stato presidente della Federugby e fu lui a volere le prime borse di studio per le dilettanti italiane che si stavano facendo largo fra le professioniste in vetta al mondo.





Italia: Ostuni Minuzzi; Muzzo, Sillari, Rigoni, Magatti; Madia, Stefan; Giordano (cap.), Sgorbini, Locatelli; Duca, Fedrighi; Gai, Bettoni, Turani. A disp. Vecchini, Maris, Seye, Merlo, Veronese, Barattin, D'Incà, Furlan.