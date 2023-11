Milano-Cortina 2026, il Cio boccia la pista di bob a Cesana: «Ok solo a sedi già esistenti»

Le gare olimpiche di bob, skeleton e slittino non si faranno a Cesana. Il Comitato Olimpico Internazionale ha detto di no al progetto di recupero della pista torinese per i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. A questo punto, le gare saranno disputate o in Austria o in Svizzera.

Walter Davis, morto a 69 anni l'idolo di Michael Jordan e uno dei più grandi giocatori dei Phoenix Suns

Dopo che un mese fa gli organizzatori di Milano-Cortina hanno rinunciato a fare rivivere la storica pista "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo a causa dei costi troppo elevati, Torino si era fatta avanti spingendo per rifare l’impianto di Cesana Torinese, che avrebbe necessitato di interventi meno strutturali e costosi rispetto alla pista ampezzana.

Il costo, infatti, sarebbe stato di decine di milioni di euro inferiore rispetto a quello del progetto di Cortina. Ma Il CIO oggi ha dichiarato che non se ne farà nulla, aggiungendo che la ragione del no è la mancanza di un futuro sostenibile per la pista di Cesana già abbandonata dopo i Giochi del 2006.

«Nessuna pista dovrebbe essere costruita se non c'è un piano di legacy chiaro e fattibile. In una fase così avanzata, devono essere prese in considerazione solo le piste esistenti e già operative», ha chiarito l'organismo olimpico. Dunque, le due opzioni più probabili restano la località svizzera di St.Moritz o l'austriaca Igls, la cui pista è distante "solo" 160 chilometri da Cortina.