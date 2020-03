© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo nemmeno 24 ore di corsa è arrivato il colpo di scena. Che potrebbe definirsi cinematografico, non fosse altro perché gli ultimi passaggi di “testimone” registrati hanno avuto per protagonisti l’attore greco-statunitense, il cattivo reso celebre da “Titanic”, e, star di “300” nei panni di Leonida con quel “This is Sparta”, quanto mai azzeccato, ieri, quando proprio nella storica antagonista di Atene ha ricevuto la torcia olimpica accesa giovedì a Olimpia. E, nelle sue mani, la corsa del sacro fuoco attraverso lae fino alsi è fermata. Colpo di scena.Il motivo è semplice: l’incedere dei tedofori, nelle sue poche ore, è stato accompagnato dai consueti assembramenti di curiosi, che hanno ignorato le indicazioni delle autorità di non radunarsi in strada. E così il Comitato olimpico greco ha preferito fermare la corsa per evitare di allargare ancor più i contagi da coronavirus. In ogni caso, se inon si fermano, non può fermarsi nemmeno la fiamma che, dunque sarà ugualmente consegnata alla delegazione nipponica il 19 marzo allo stadio Panathinaikon di Atene - sede delle primemoderne nel 1896 - ma ancora una volta a porte chiuse. Da Tokyo, per il momento, non fanno una piega e, alla proposta del presidente americanodi rinviare i Giochi, rispondono per bocca del ministro per le Olimpiadi: «Nessuno pensa al rinvio, né alle limitazioni per gli spettatori». Ottimismo a cinque cerchi.