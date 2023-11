Soulé, niente Italia: «Spalletti mi ha chiamato, ma ho scelto l'Argentina»

Matias Soulé non giocherà per l'Italia. L'esterno del Frosinone, in prestito dalla Juventus, sta vivendo un inizio di stagione magico condito da cinque gol in campionato. Prestazioni che non sono passate inosservate al ct azzurro Luciano Spalletti, che ha parlato con Soulé, in possesso del doppio passaporto italiano e argentino, per convincerlo a scegliere la nazionale italiana.

«Ho parlato con Spalletti», ha rivelato il giocatore a margine dei sedicesimi di Coppa Italia vinti contro il Torino, «gli ho detto la verità, ovvero che mi sentivo argentino.

L'ho ringraziato perché mi voleva, poi ho parlato anche con Walter Samuel, che mi ha detto che ero pre-convocato. Sto aspettando l'Albiceleste, non so se arriverà adesso o dopo, ma sono argentino, sono nato lì e il cuore mi dice sempre Argentina».

Possibile che Soulé sia inserito tra i preconvocati di Scaloni già nella prossima sosta per le Nazionali, mentre la maglia azzurra rimarrà soltanto una suggestione.