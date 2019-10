Elena Santarelli, “Una mamma lo sa”: «Con Bernando abbiamo lottato insieme»

«Grazie a Bernardo per avermi supportato e sopportato. Abbiamo percorso lo stesso cammino mano nella mano. Ti amo». Con questa dichiarazione d’amore al marito Bernardo Corradi, ex attaccante della Lazio, Elena Santarelli ha concluso, al Circolo Canottieri Aniene, la presentazione del libro “Una mamma lo sa”, edizioni Piemme, scritto per raccontare, e forse esorcizzare, i giorni di angoscia e paura vissuti a causa della malattia del figlio Giacomo. Storie di dolori condivisi e di famiglie che si trovate ad affrontare un “mostro” che ha aggredito gli essere più amati e indifesi: i propri bambini. Storie che hanno emozionato e a tratti commosso, i numerosi ospiti del circolo. Fra questi anche tanti amici della coppia che non hanno voluto mancare all'appuntamento.

Elena Santarelli: «Il tumore di mio figlio? Dentro di me una tempesta, in Italia solo 400 casi»

Nelle prime file hanno preso posto Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e Rita Dalla Chiesa, mentre Samantha De Grenet, Claudia Gerini e Ilaria Spada, arrivate a evento già iniziato, sono rimaste in piedi. La presentazione è stata introdotta dal padrone di casa, presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha elogiato la tenacia e la determinazione con la quale mamma Elena e papà Bernardo, hanno affrontato la drammatica situazione. Accanto a lei la Santarelli ha voluto anche una rappresentante dell'equipe medica che si è presa cura del figlio."Il lavoro dei medici del Bambin Gesù è stato straordinario - ha detto la showgirl - ci sono stati sempre accanto con affetto e competenza. È come se avessi partorito nuovamente. Il nostro dolore - ha concluso con la voce rotta dal pianto - è stato quello di tutte le famiglie che erano con noi. Quello sguardo che ogni genitore ha potrei riconoscerlo tra mille. Era anche il mio». Alla fine della presentazione la Santarelli è stata travolta dall'affetto dei presenti e a ognuno di loro ha dedicato un pensiero sul libro appena acquistato. Ricavati della vendita che andranno interamente alla Onlus Heal per comprare un macchinario per la chirurgia pediatrica del Bambino Gesù.



