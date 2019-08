Valentino Rossi: «Partire dalla quarta fila sarà dura»

Valentino Rossi è deluso, scoraggiato. «Partire dalla quarta fila sarà dura ma il mio passo gara è buono, per la corsa ci sono molti piloti veloci, dovremo capire le condizioni in gara e poi si vedrà». È il commento alle qualifiche del Gp d'Austria, 11esima prova stagionale della MotoGp, del 9 volte campione del mondo, Valentino Rossi, che con la sua Yamaha scatterà dalla decima posizione. «Non sono molto contento per la mia posizione in griglia di partenza, speravo di far meglio. Nelle qualifiche ho commesso qualche errore senza correre al massimo. Il problema è che dalla quinta alla 12esima posizione siamo tutti molto vicini», prosegue il campione di Tavullia © RIPRODUZIONE RISERVATA