Moto Gp, Lorenzo: «Vorrei salutare bene la Ducati»

«Anche se non sarò ancora al 100%, vorrei davvero concludere la mia avventura in Ducati con un buon risultato». Jorge Lorenzo si avvicina alla gara di Valencia con la speranza di poter essere tra i partenti dell'ultima gara in sella alla moto di Borgo Panigale. «È difficile sapere in che condizione sarà il mio polso sinistro, ma per fortuna sto decisamente meglio rispetto a Sepang - rassicura il pilota spagnolo, che nel 2019 correrà per la Honda - e venerdì mattina scenderò in pista sperando di non provare troppo dolore e poter essere competitivo». «I miei due anni in Ducati sono stati molto intensi e mi piacerebbe davvero salutare la mia squadra con una bella gara - si augura Lorenzo - Sicuramente i nostri tifosi, che non mancano mai a Cheste, renderanno speciale anche questo weekend». ( © RIPRODUZIONE RISERVATA