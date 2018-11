Moto Gp, Marquez il più veloce in mattinata. Rossi decimo

È la Honda di Marc Marquez la più veloce nella prima parte dei test in vista della stagione 2019 della MotoGp in corso a Valencia. Sul circuito Rocardo Tormo, il campione del mondo ha staccato tutti con un 1'31«019. A oltre 7 decimi Danilo Perucci al secondo giorno sulla Ducati ufficiale, mentre è terzo fino ad ora l'altro pilota della Rossa delle due ruote Andrea Dovizioso (+0»728). Quarto tempo per la Yamaha di Maverick Vinales (+0«801), mentre è solo decimo Valentino Rossi (+0»999) dietro anche ai due Espargaro su Ktm e Aprilia. © RIPRODUZIONE RISERVATA