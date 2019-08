Moto Gp, Valentino Rossi ottimista: «A Silverstone di solito la Yamaha è veloce»

«Adoro Silverstone, è tra i miei primi 5 circuiti preferiti. Mi piace molto perché è una pista vecchio stile. E' molto lungo, fare un giro è come fare un viaggio da un posto all'altro, ed è tecnico: ha tutto. Quando sei veloce, è un grande piacere guidare lì». Valentino Rossi guarda al prossimo Gp di Silverstone con ottimismo confidando in un meteo favorevole. «Ho dei bei ricordi di questo circuito - aggiunge il pilota della Yamaha - ma tutto dipende dal tempo. Guidare a Silverstone in condizioni meteorologiche difficili è spaventoso perché stai andando così veloce, quindi speriamo in un tempo simile a quello che abbiamo avuto nel 2017, quando abbiamo trascorso un buon fine settimana». «Per essere veloci - spiega Rossi - qui hai bisogno di una buon feeling e stabilità. Anche sui tornanti hai punti veloci e ci sono anche molte curve lunghe, quindi è una pista in cui di solito la Yamaha è veloce. Speriamo in un bel tempo perché l'anno scorso è stato un incubo, quindi speriamo che quest'anno sia un buon fine settimana, anche per i tifosi».

