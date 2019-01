Moto Gp, presentata l' Honda 2019, Marquez: «Spero di arrivare presto al 100%». Lorenzo: «L'obiettivo è arrivare in Qatar»

«Mi sento bene anche se è stato uno degli inverni più noioso della mia vita, passato con il mio fisioterapista al lavoro per 24 ore al giorno». Nel corso della presentazione a Madrid della Honda per il Mondiale della MotoPp 2019, il campione del mondo Marc Marquez assicura di aver superato l'infortunio alla spalla che lo ha costretto ad un duro lavoro nel corso dell'inverno. «Ancora non siamo al 100% e l'obiettivo è di arrivare il più vicino al 100% in occasione del via della stagione in Qatar. I dolori erano molto forti, l'operazione è stata complicata e la cosa più importante è che sono quasi pronto». Un augurio per il Mondiale? «Innanzi tutto che non ci siano altri infortuni e che arrivino naturalmente le vittorie».

La mia era una operazione che una volta poteva richiedere 5 o 6 mesi di recupero, ora l'obiettivo è arrivare in Qatar grazie proprio alle nuove tecniche nelle operazioni chirurgiche

. Jorge Lorenzo, reduce da un infortunio alla mano e dal relativo intervento, rassicura tutti sulle sue condizioni nel corso della presentazione a Madrid della nuova Honda per la stagione 2019 della MotoGp. Com'è la nuova moto?

Naturalmente la moto perfetta non esiste - assicura Lorenzo - ma questa è una moto molto agile

. L'ex pilota di Ducati e Yamaha farà il suo rientro in pista per l'appuntamento in Qatar, i test del 23, 24 e 25 febbraio o il GP di due settimane dopo.

