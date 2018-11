Moto Gp, doppietta Ducati nei test di Jerez

Doppietta delle Ducati ufficiali al termine del primo giorno di test della MotoGp a Jerez. Sulla pista andalusa Danilo Petrucci (1'37«968) ha preceduto Andrea Dovizioso, staccato di 217 millesimi. Terzo tempo per il giapponese Takaaki Nakagami (+0.380) con la Honda LCR. Maverick Vinales ha portato la sua Yamaha factory al quarto posto (+0.408), seguito dalla Honda di Marc Marquez (+0.549). Sesto un sempre più sorprendente Franco Morbidelli (+0.691) che ha confermato quanto di buono fatto vedere nei test di Valencia, mostrando un feeling crescente con la M1 del team Petronas. Seguono la Honda di Jorge Lorenzo (il maiorchino, in progresso rispetto al debutto sulla RC213V, ha lavorato sulla posizione di guida, montando serbatoi diversi), le Ducati di Jack Miller e Alvaro Bautista. La Suzuki di Joan Mir, caduto senza conseguenze, chiude la top-ten. Andrea Iannone (Aprilia) è 11/o ad 1»040. Quattordicesimo tempo per Francesco Bagnaia (Ducati Pramac, +1«189), 17/o per Valentino Rossi con l'altra Yamaha ufficiale (+1»596). Il marchio giapponese ha proseguito le prove sulla seconda specifica del motore. Si parla di un propulsore nato sulle basi di quello del 2017. Per Rossi anche un problema tecnico nel corso del pomeriggio, quando la sua moto si è fermata in pista.

