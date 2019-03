Incendio nel paddock: bruciano le MotoE, mondiale a rischio

Tanta paura, per fortuna nessun ferito e un campionato mondiale che rischia di non cominciare più. Un incendio – sulle cui cause non si sa ancora nulla – è divampato nella notte nel paddock del circuito di Jerez de la Frontera, in Spagna, che ospitava le moto elettriche che il 5 maggio prossimo avrebbero dovuto prendere parte al nuovo campionato mondiale di MotoE. Ma il rogo ha letterelmente mandato in fumo tutte le 18 moto Energica Ego che si trovavano all'interno della struttura, che stava ospitando i primi test pre-stagionali della nuov competizione. Gli organizzatori hanno cancellato le sessioni in programma per oggi e domani e a questo punto è a rischio anche l'inizio del campionato.





