A Silverstone i primi giri delle nuove Red Bull e Haas. La Sauber debutta a Montmelò

La stagione 2023 è ufficialmente cominciata. Venerdì, la Sauber C43 Alfa Romeo-Ferrari ha compiuto i primi giri di pista sul circuito di Montmelò sfruttando i tradizionali 100 km permessi per il filming day. Al volante si sono alternati Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou, i piloti confermati dalla squadra svizzera dopo un 2022 non facile, mentre oggi qualche giro lo svolgerà anche il tester Theo Pourchaire, pilota francese di Formula 2. La squadra svizzera è stata l'unica a presentare nei giorni scorsi la monoposto 2023 mentre Haas, Red Bull e Williams si sono limitati a mostrare la livrea sulla vettura 2022.





si sono viste invece lae la. Il team campione del mondo ha mostrato soltanto un video della vettura che sfreccia davanti ai box, lasi è sbilanciata di più. Tutto in gran segreto dunque per la, che non vuole mostrare nulla in anteprima ai rivali. I primi giri li ha compiuti, ma è presente anche. Per laci sono sia Kevinsia il rientrante a tempo pieno Nico. Anche il team americano ha mostrato soltanto la VF-13 che esce dai box e una foto dove però i piloti coprono zone della monoposto che non si volevano mostrare.

In giornata, a New York, l'Alpha Tauri presenterà la livrea 2023 a New York, dunque non la nuova monoposto. Lunedì 13 febbraio toccherà a McLaren ed Aston Martin, martedì 14 verrà svelata la Ferrari, poi mercoledì 15 la Mercedes e giovedì 16 toccherà alla Alpine.