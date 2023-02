Carlos Sainz Jr., età, vita privata e carriera. Il pilota della Ferrari pronto a guidare la rossa SF-23

Carlos Sainz Jr. è il figlio del due volte Campione del Mondo di Rally Carlos Sainz. Allo sterrato e alla neve ha preferito l’asfalto delle piste, col sogno di seguire le orme del suo grande idolo, Fernando Alonso. Il pilota è uno dei due membri della scuderia Ferrari.

Dopo un periodo caratterizzato dagli show virtuali per la pandemia, si torna alle presentazioni reali e la Ferrari aprirà il tempio di Maranello per mostrare la nuova vedette che si toglie i veli.

L’«astronave» si chiamerà semplicemente SF-23, le iniziali di Scuderia Ferrari e l’anno di costruzione.

Chi è Carlos Sainz Jr.

Il ferrarista è nato il 1 settembre 1994 a Madrid, in Spagna. Il nome completo di Carlos Sainz Jr. è Carlos Sainz Vázquez de Castro. Come consuetudine dei paesi ispanofoni, infatti, il pilota della Ferrari ha ereditato entrambi i cognomi dei genitori, Carlos Sainz Cenamor e Reyes Vázquez de Castro. Il padre di Carlos Sainz Jr., oggi noto anche come Carlos Sainz Sr., è ben noto agli appassionati di motori, soprattutto a quelli di rally.







Il madrileno è entrato giovanissimo nel programma di giovani piloti Red Bull, con la speranza di arrivare in Formula 1 il prima possibile. Approdato in Formula 1 nel 2015 in Toro Rosso insieme ad un altro figlio d’arte, Max Verstappen, Sainz è passato in Renault e McLaren, cercando la grande occasione.

Per lo spagnolo si è presentato il salto di qualità nel 2021, quando è stato scelto dalla Ferrari per affiancare il monegasco Charles Leclerc. Da pilota Ferrari, Carlos Sainz Jr. punta a raggiungere l’agognato Campionato del Mondo, come fatto nei rally dall’amato padre. Conosciamo meglio il talentuoso pilota iberico, scoprendo nome completo, età, altezza, peso, stipendio e fidanzata di Carlos Sainz Jr.