Charles Leclerc, età, vita privata e carriera. Il pilota pronto a vincere con la nuova Ferrari SF-23

Nel mondo della Formula 1 la storia di Charles Leclerc sembrerebbe essere quella del classico predestinato, vista non solo la bravura dimostrata al volante delle monoposto ma anche la sua freddezza e intelligenza.

Dopo un periodo caratterizzato dagli show virtuali per la pandemia, si torna alle presentazioni reali e la Ferrari aprirà il tempio di Maranello per mostrare la nuova vedette che si toglie i veli.

L’«astronave» si chiamerà semplicemente SF-23, le iniziali di Scuderia Ferrari e l’anno di costruzione.

Chi è Charles Leclerc

Nato nel Principato di Monaco il 16 ottobre 1997, finora la vita del giovane pilota è stata segnata da due dolorosi lutti: la morte del padre a soli 54 anni e quella dell’amico Jules Bianchi, lo sfortunato collega morto nel 2015.

“Jules è stato il mio padrino - ha dichiarato di recente il ragazzo - era come una famiglia per me. Ho dato tutto per lui, ma ricordo anche mio padre, che ha iniziato a sostenermi fin dai kart. Per entrambi, il loro unico sogno era di vedermi in Formula 1. Scommetto che saranno felici lassù”.

La carriera

I primi passi nel mondo delle quattro ruote infatti Leclerc li muove da piccolo nel kartodromo di Brignoles gestito proprio dal padre di Bianchi. Nonostante la differenza di età, otto anni per la precisione, con Jules c’era un rapporto molto stretto.

Dopo i primi successi con i kart, nel 2014 avviene il passaggio alla Formula Renault 2.0 correndo per il team britannico Fortec Motorsports. Nonostante fosse all’esordio, conclude il campionato al 2° posto ottenendo in totale due vittorie e sette podi.

Nel 2015 poi arriva il passaggio alla Formula 3 chiudendo la stagione al 4° posto. Dopo essersi laureato campione nella GP3, ecco la chiamata nel 2016 a far parte della Ferrari Driver Academy.

Iniziando le prime esperienze con la rossa in veste di collaudatore, nel 2017 prende parte con la Prema Racing al campionato di Formula 2: con sette vittorie e dieci podi su ventidue gare, Leclerc vince il campionato.

Inevitabile quindi il passaggio in Formula 1 nel 2018 con il team Sauber. Dopo un inizio difficile, il pilota monegasco si mette in luce nella seconda parte della stagione chiudendo alla fine al 13° posto con 39 punti conquistati.

A campionato 2018 ancora in corso, l’11 settembre la Ferrari annuncia che Charles Leclerc sarà nel 2019 un pilota della rossa al fianco di Sebastian Vettel, andando così a prendere il posto di Kimi Raikkonen