Gp Austria, Hamilton: «Finalmente potrò lottare con Leclerc»

Il più contento di tutti, alla fine, sembra essere Lewis Hamilton, che ha trovato il suo nuovo rivale, quello che voleva. «Congratulazioni a Leclerc, è stato grandioso: noi non siamo riusciti a tenere il loro passo. Finalmente riuscirò a lottare con lui e vedremo come andrà». Lewis Hamilton fa i complimenti al giovane ferrarista che ha conquistato la pole del gp d'Austria: il campione britannico scatterà al suo fianco sul circuito dello Spielberg. «Sarà una gran figata vedere tre team diversi davanti - ha sorriso Hamilton -. Potrò finalmente lottare con il giovane e vedremo come andrà. Sono felice di gareggiare con giovani talentuosi come Charles e Max (Verstappen ndr)».