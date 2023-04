Charles e Carlos amici-nemici: Leclerc becca Sainz, la brace cova sotto la cenere

Come previsto, i distacchi in Australia si sono assottigliati. Le due Ferrari in qualifica non hanno brillato ed è stato Sainz più veloce di Leclerc che, come al solito, digerisce male avere il rosso davanti agli occhi. Quest’anno è la prima volta che accade nel giro secco e il principino si è lamentato accendendo una polemica evitabilissima: «Con la squadra dobbiamo capire cosa è successo a Carlos nell’ultimo tentativo...». Niente di trascendentale, ma a caldo Charles ha sempre i nervi tesi se, soprattutto il compagno, è più rapido di lui. Certo, il talento del monegasco nel buttare il cuore oltre l’ostacolo è difficile da trovare.

Non si può però pensare che il ragazzo con cui divide il box sia un paracarro. È sembrato infastidito anche Fred Vasseur che conosce bene il talentuoso e non è voluto entrare nell’argomento vista la concentrazione pretesa dalla squadra per uscire in fretta dell’atmosfera di scarsa competitività. Se bisogna discutere anche per un 5° ed un 7° posto siamo messi male... A Melbourne c’era la pioggia che stava arrivando ed i piloti sono stati mandati in pista con il “consiglio” di non perdere tempo. Fare un solo giro di lancio, invece di due.

Charles così ha fatto, mentre Carlos ha intuito che le coperture non erano sufficiente mente calde ed ha deciso di farne due. Così il predestinato si è trovato in pista l’altra SF-23 nel suo tentativo. La manovra dello spagnolo è stata corretta e Leclerc, per sua stessa ammissione, non ha perso tempo. Ma il piccolo fatto ha alterato l’umore del pilota che ha puntato il dito: perché il figlio d’arte non si è attenuto alla direttive della squadra? Questo il chiarimento che voleva ma, detto così davanti alla telecamere, è apparso un po’ esagerato. Questa mattina gara alle 7, diretta tv su Sky.