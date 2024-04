Gp Cina, dove vedere e orario della corsa di Shanghai: Verstappen in pole, ecco la griglia di F1

Si sono concluse da poco le qualifiche di Formula 1, con la grigliaa che ha preso forma soprattutto nell'ultimo giro. La seconda posizione è cambiata ben sei volte, con Max Verstappen che è riuscito a mantenere la pole nonostante l'assalto degli avversari. Alle sue spalle Sergio Perez, mentre in seconda fila ci sono Alonso e Lando Norris. Male la Ferrari che arriva solo sesta e settima, con Leclerc e Sainz che avevano coqnuistato la seconda e la terza posizione prima dell'arrivo degli ultimi quattro piloti, arrivat poi prima di loro.

Dove vedere il Gp di Cina

Il Gran Premio di Cina sarà trasmesso in diretta su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD.

Inoltre, le immagini del circuito di Shanghai sono disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.

Dove vederla gratis

Se non si dispone di un abbonamento a Sky o Now, il Gp di Cina è disponibile anche in differita su Tv8, che diffonderà le immagini della gara in circa cinque ore dopo rispetto alla diretta.

L'orario della corsa a Shanghai

La gara valida per il Gp di Cina va in scena domenica a partire dalle 9.00 italiane. La differita, invece, è schedulata alle 14.00 italiane.

Il programma del Gp di Cina anche in chiaro

Domenica 21 aprile

Ore 09.00: GP Cina - Sky

Ore 14.00: GP Cina (differita) - Tv8

La griglia di partenza

Verstappen (Red Bull) 1'33"660 Perez (Red Bull) 1'33"982 Alonso (Aston Martin) 1'34"148 Norris (McLaren) 1'34"165 Piastri (McLaren) 1'34"273 Leclerc (Ferrari) 1'34"289 Sainz (Ferrari) 1'34"297 Russell (Mercedes) 1'34"433 Hulkenberg (Haas) 1'34"604 Bottas (Sauber) 1'34"665 Stroll (Aston Martin) 1'34"838 Ricciardo (RB) 1'34"934 Ocon (Alpine) 1'35"223 Albon (Williams) 1'35"241 Gasly (Alpine) 1'35"463 Zhou (Sauber) 1'35"505 Magnussen (Haas) 1'35"516 Hamilton (Mercedes) 1'35"573 Tsunoda (RB) 1'35"746 Sargeant (Williams) 1'36"358