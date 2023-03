F1, Gp Bahrain: le prove libere in tv su Sky e TV8

Venerdì 3 Marzo 2023, 10:21

Tutto pronto, si riparte. La Formula 1 torna ad appassionare i tifosi e lo fa con il Gran Premio del Bahrain. Oggi via alle prove libere che saranno visibili in tv e in streaming. Ecco tutti i dettagli di un week end "roboante". Semafori accesi sul Circus della velocità da domenica prossima in Bahrain, dove i rapporti di forza tra le big dovrebbero essere quasi invariati rispetto all'anno scorso, quello della doppietta iridata targata Max Verstappen e Red Bull. Dietro alla scuderia austriaca, come evidenziato dalla tre giorni di test a Sakhir dove si correrà la prima gara della stagione, c'è ancora una volta la Ferrari guidata dal nuovo team principal Frederic Vasseur, arrivato a Maranello dalla Alfa Romeo per prendere il posto di Mattia Binotto a capo della gestione sportiva del cavallino rampante.

Dove vedere il Gran Premio di Bahrain

Come ogni anno sarà possibile seguire il Gran Premio e la Formula Uno in tv. Ecco dove vedere prove libere, qualifiche e gara. La diretta tv sarà su SkySportUno (canale 201 di Sky), SkySportF1 (canale 207 di Sky), SkySport4k (canale 213 di Sky). Per chi non è abbonato e vuole vedere le gare in chiaro la notizia: non è prevista la copertura delle prove libere su TV8, neanche in differita.