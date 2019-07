Zaniolo si gode i 20 anni in Grecia, alla Roma lavorano sul contratto

Per i suoi 20 anni Nicolò Zaniolo ha scelto la Grecia, per la precisione l’isola di Santorini dove con due amici sta festeggiando il suo compleanno tra selfie e storie su Instagram. Il centrocampista ha ricevuto gli auguri da migliaia di tifosi della Roma che lo hanno invitato a non lasciare la Capitale. Ed è proprio di questo che in queste ore starebbero parlando il direttore sportivo Gianluca Petrachi e il procuratore Claudio Vigorelli. Anche se l’incontro è non stato confermato dal club, Nicolò si aspetta un adeguamento sul contratto (la Roma propone 1,5 milioni, lui ne vorrebbe 2) dopo la stagione che lo ha visto (in parte) protagonista. All’ordine del giorno sono anche i diritti d’immagine del ragazzo, una clausola rescissoria e il ruolo in cui Fonseca ha intenzione di utilizzarlo.

Quest’ultimo punto fondamentale per la crescita del giovane che vorrebbe partecipare come protagonista all’Europeo che si disputerà il prossimo anno. Discorsi che al momento non stanno intaccando la felicità del giocatore che sorridente tra le strade di Santorini a bordo di un quod, si gode le meritate vacanze con mamma Francesca che lo pensa ogni istante: «Sei stato il maestro migliore che potessi avere, dal quale ho imparato ad essere mamma. Ti auguro di ridere sempre e di essere sempre così felice, come in questi momenti della tua meravigliosa vita».

Ultimo aggiornamento: 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA