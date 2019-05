Verona-Perugia, i veneti passano ai supplementari e volano in semifinale

Il Verona si è qualificato per le semifinali dei playoff del campionato di Serie B battendo per 4-1 il Perugia, dopo i tempi supplementari, in un match giocato al Bentegodi. Scaligeri in vantaggio con l'ex Di Carmine al 42' pt, pareggio degli ospiti con Vido al 44' st. Nel primo tempo supplementare, al minuto 101, Verona di nuovo in vantaggio con Empereur, poi nel finale (118' e 120') doppietta di Pazzini. Ora il Verona affronterà il Pescara (22 e 26 maggio), mentre l'altra semifinale sarà tra Cittadella e Benevento (21 e 25 maggio).(





© RIPRODUZIONE RISERVATA