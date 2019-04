Ventura scherza al Ferraris: «Io alla Sampdoria il prossimo anno? Speriamo»

«Se sono qui per vedere la mia nuova squadra? Non lo so, vediamo. Speriamo ci sia qualcosa». Ride e scherza Gian Piero Ventura in tribuna a Marassi, seduto accanto a Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus. L’ex Ct dell’Italia, dopo la parentesi infelice in Nazionale conclusa con la mancata qualificazione agli ultimi Mondiali in Russia, ha assisto al match Sampdoria-Lazio allo Stadio Luigi Ferraris. Un’indizio di mercato in vista della prossima stagione? La permanenza di Marco Giampaolo, attuale mister ei blucerchiati, è in forte dubbio e l’ex allenatore del Torino, con il sorriso sulle labbra, sembra volersi candidare come sostituto. Più una suggestione che una reale pista di mercato, anche perché l'ombra di Stefano Pioli, dimissionario tecnico della Fiorentina, si fa sempre più grande dalle parti di Bogliasco.





