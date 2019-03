Venezia, beffa finale: il Palermo fa 1-1 a 5' dal termine. Debutto amaro per Cosmi

Finisce in parità il posticipo della 28/a giornata del campionato di Serie B tra Venezia e Palermo. Serse Cosmi, al debutto sulla panchina lagunare, assapora una vittoria che sfugge a cinque minuti dalla fine quando Puscas trova la rete dell'1-1 finale. I veneti erano passati in vantaggio al 39' del primo tempo con Bocalon e avevano assaporato l'impresa contro la seconda in classifica quando Vicario si è superato parando il rigore di Nestorovski. Ma nel finale arriva la rete del rumeno che permette ai rosanero di staccare il Verona, terzo a quota 45, e di puntare il Brescia, primo a 50 punti: i rosanero hanno giocato una partita in meno e, dunque, potrebbero issarsi a -1 dalla vetta.





