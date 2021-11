Under 21, l'Italia passa in Irlanda con Lucca, gol e assist. Solo Rovella è titolare anche in A

I gironi di qualificazione agli Europei under 21 sono meno scontati, rispetto al passato, gli azzurrini devono comunque impegnarsi sempre, per raggiungere la fase finali. Il 2-0 colto a Dublino è un bel passo avanti, per una nazionale che a giugno aveva impegnato la Spagna ai supplementari, nei quarti di finale continentale. L’Irlanda giovanile è meno forte rispetto alla squadra maggiore, è staccata al terzo posto, mentre l’Italia tallona la Svezia, a +1 in classifica ma con una gara in più.

Il vicentino Paolo Nicolato è un mago con i ragazzi, nello scorso decennio si aggiudicò lo scudetto primavera con il Chievo, prova a fare meglio di Luigi Di Biagio, uscito per due volte al primo turno delle fasi finali e una in semifinale. L’obiettivo è l’Olimpiade, l’Italia è assente da Pechino 2008, si fermò ai quarti nonostante Pepito Rossi, contro il Belgio.

In avvio è pericoloso Vignato, il trequartista del Bologna, che sfiorerà il bersaglio anche prima dell’intervallo. Per sbloccare il match serve un errore di O’Brien, ne approfitta Lucca, centravanti possente, rivelazione in serie B, con il Pisa. Lovato (Atalanta) esce per un problema muscolare, entra Pirola (Monza), ex under 17, uscito ai quarti mondiali del 2019, contro il Brasile.

Nella ripresa pericolosi i genoani Cambiaso e Rovella, Colombo della Cremonese, mentre il portiere grigiorosso Carnesecchi salva su Tierney. Lucca smazza l’assist del raddoppio per Cancellieri, romano, attaccante del Verona. E’ uno dei tanti semisconosciuti della rosa azzurrina, fra i titolari di stasera solo Nicola Rovella ha un minutaggio eccellente, non a caso l’ha prenotato la Juve.

Irlanda-Italia under 21 0-2, il tabellino

Irlanda (3-4-2-1): Maher; O'Brien, McGuinness, Bagan; O'Connor, Kilkenny (31' st Tierney), Coventry, Wright; Smallbone (31' st Devoy), Noss (11’ st Ebosele); Whelan (11' st Kayode). All. Crawford.

Italia (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato (33' Pirola), Okoli, Cambiaso; Rovella, Sa. Esposito, Ricci; Colombo (41’ st Cancellieri), Lucca, Vignato (48' st Mulattieri). All. Nicolato.

Marcatori: 30' Lucca, 45' st Cancellieri.

Note: ammonito Esposito.

La classifica del gruppo F. Svezia 14 punti (6 partite), Italia 13 (5), Montenegro 7 (6), Irlanda 7 (5); Bosnia 5 (6), Lussemburgo 1 (6).