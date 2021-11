Diretta Italia-Svizzera alle ore 20:45, le probabili formazioni di Mancini e Yakin

Italia-Svizzera non è la partita più importante dell'anno per gli azzurri di Roberto Mancini, ma se si dovesse stilare una top tre, quella di stasera all'Olimpico di Roma, con 52mila tifosi pronti a urlare il nome del giocatore che potrebbe sbloccarla, o a piangere se dovessero essere gli uomini di Murat Yakin ad avere la meglio, sarebbe a pieno titolo la seconda, subito dopo Italia-Inghilterra, quella che, giusto giusto, ci ha consegnato il titolo di campioni d'Europa.

Ed è proprio da campioni d'Europa che dovremmo scendere in campo oggi, nel senso di fierezza e orgoglio e nel senso che dovremmo anche ripetere quanto già fatto, agli inizi di giugno e in quel momento magico, sempre a Roma contro gli stessi elvetici. Le cose in campo sono cambiate, è vero, nel frattempo, ma non la voglia di riprendersi il ruolo da protagonisti, specie ai Mondiali. Ecco le probabili formazioni.

Italia-Svizzera, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct. Mancini

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Mbabu, Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Zakaria; Steffen, Sow, Shaqiri, Gavranovic. Ct. Yakin