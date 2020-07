«Da tifoso dico che parlare di certe cose adesso, non avendo neanche conquistato la matematica salvezza, è una follia». Il presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri, commenta così il possibile arrivo sulla panchina della Fiorentina di Daniele De Rossi per la prossima stagione. «Con questi discorsi mi sembra davvero di volersi complicare la vita e candidarsi a una lotta per non retrocedere», aggiunge Ulivieri a radio Bruno.

