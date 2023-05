Udinese-Lazio, Sarri gestisce quattro calciatori. Mentre Marusic e Cataldi non si allenano

Prosegue la preparazione della Lazio alla sfida contro l’Udinese. I biancocelesti si sono ritrovati in mattinata nel centro sportivo di Formello per continuare il lavoro in vista di una sfida che sarà determinante per la corsa Champions. Il gol di Milinkovic nel finale contro il Lecce ha evitato la crisi, ma adesso sarà opportuno chiudere nel minor tempo possibile il discorso qualificazione all’Europa che conta, nonostante la squadra sia arrivata veramente stanca a questo finale di stagione.

Lazio, tanta gestione e qualche assenza. Niente allenamento per Marusic e Cataldi

Ciò è quello che si evince dagli ultimi allenamenti a Formello. Anche oggi molti giocatori sono stati gestiti. In primis si tratta dei due registi, Vecino e Marcos Antonio. Entrambi hanno saltato la fase iniziale incentrata sulla forza, ma poi si sono aggregati ai difensori per la fase tattica agli ordini di Sarri e infine hanno svolto tutta la partita a campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi. Stesso discorso per Milinkovic e Zaccagni, che però si sono uniti a centrocampisti e attaccanti, impegnati in circuiti tecnici e tiri in porta prima della partita finale. Gli unici due a non allenarsi sono stati Marusic e Cataldi. Il terzino montenegrino è fortemente affaticato e di giorno in giorno viene valutato il suo eventuale rientro in gruppo. Per Cataldi invece prosegue il percorso di riabilitazione e a breve sono previsti ulteriori accertamenti per capire se la lesione al polpaccio sta svanendo in tempi che gli permetteranno di esserci tra Cremonese ed Empoli.

Domani è previsto un allenamento pomeridiano, mentre giovedì la squadra riposerà.

Probabili formazioni:

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All.: Sottil.

Indisponibili: Deulofeu, Beto, Success, Ehizibue, Ebosse, Pafundi.

Diffidati: Ebosele, Lovric, Success, Udogie.

Squalificati: Becao.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Cataldi.

Diffidati: Cancellieri, Luis Alberto, Milinkovic.

Squalificati: -