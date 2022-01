Turchia, muore il calciatore Calik in un incidente stradale: aveva 27 anni

Martedì 11 Gennaio 2022, 10:51 - Ultimo aggiornamento: 10:59

La tragica notizia è stata data dal Konyaspor. Ahmet Calik, difensore di 27 anni, è morto in un incidente stradale. Il giocatore, arrivato dal Galatasaray, aveva anche militato nella nazionale turca collezionando 8 presenze. Il club ha pubblicato una nota sul suo profilo Twitter annunciando la scomparsa del suo calciatore: «Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro calciatore Ahmet Çalık, che ha conquistato l'amore dei nostri tifosi e della nostra città sin dal primo giorno in cui è arrivato al Konyaspor. Le condoglianze a tutti noi e in particolare alla famiglia del nostro calciatore Ahmet Çalık»

Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/pmzD3SZhV6 — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 11, 2022

