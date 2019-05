Totti ospite in Kuwait: «La Roma si ama e si tifa. Spero di portarla più in alto possibile»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Spero di portare la Roma più in alto possibile a livello Mondiale perché la Roma si tifa e si ama». Parola diospite inper l’Al Roudan Tournament un torneo di futsal a cui ha partecipato anche Vincent. L’ex numero 10 della Roma parla del campionato italiano e della difficoltà di vincere un trofeo: «Non sarà facile colmare il gap con la Juventus, ma sono fiducioso che troveremo una soluzione. Non è facile perché soprattutto in Italia è la Juventus è la strafavorita visto che ha la possibilità di acquistare dei top player, come per esempio Ronaldo. Nessuno poteva pensare che la Juve riuscisse a prenderlo e invece…Ha giocatori di livello internazionale elevato perciò in Italia la differenza è quella»., poi, è realista sulle possibilità di vedere una Roma in Champions: «Mi sa che bisogna aspettare un anno per vederla». Francesco racconta che dopo il suo addio al calcio ha valutato altre ipotesi oltre a quella del dirigente: «Il primo pensiero era l’America perché mi piaceva l’idea di fare questa esperienza all’estero dove avrei avuto anche l’opportunità di imparare l’inglese. Invece poi, mettendomi seduto al tavolino con mia moglie e i miei figli, ho capito che un anno o due così non avrebbero cambiato nulla. Invece smettendo sarei rimasto uno dei pochi ad aver giocato solo con una maglia». In chiusura una battuta sul Liverpool e la Champions: «Salah è un giocatore universale. Per uno dei giocatori più forti al mondo in quel ruolo e penso che il passaggio al Liverpool lo abbia migliorato ancora di più. Penso che loro vinceranno la Champions perché insieme a lui c’è anche Alisson perciò sarei contento se la vincessero».