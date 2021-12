Sudtirol calcio, focolaio in squadra: nove giocatori positivi

Sale a 9 il numero di positivi nel Sudtirol, la squadra milita nel girone A di Serie C. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall'ufficio stampa della società dopo aver eseguito test Covid a tutti i componenti. L'organizzazione evidenzia che tutta la squadra è vaccinata.

La nota della società

«I casi e tutto il gruppo squadra sono stati posti in isolamento come da protocollo in vigore. La società e l’autorità sanitaria competente hanno attivato tutte le procedure previste dalla normativa», spiegano dal team di Serie C. «In ossequio alle normative vigenti è stata tempestivamente informata la Lega Pro», concludono.

La situazione in campionato

La formazione guidata da Ivan Javorcic stava attraversando un ottimo periodo, ha infatti all'attivo dieci vittorie nelle ultime 12 partite tra campionato e Coppa Italia. I sudtirolesi occupano infatti al momento il primo posto del girone A della Serie C. La squadra è tuttora imbattuta e è a buona distanza, 6 punti, dalla seconda in classifica, il Padova.

