Stop a striscione: «Un ultras non muore mai». Scioperano i tifosi della Lazio

Gli Irriducibili decidono di scioperare e uscire dallo stadio al fischio d’inizio di Lazio-Torino. La protesta nasce dal divieto della polizia di far entrare uno striscione, esposto prima della gara anche fuori dall’Olimpico, in ricordo di Daniele Belardinelli, ultras del Varese morto durante gli scontri di mercoledì tra Inter e Napoli. “Un ultras non muore mai... Daniele con noi” questo il testo scritto e vietato dalle forze dell’ordine.



