Lazio, le ultime di formazione in ottica Spezia: Sarri in Liguria senza Vecino

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Spezia, sfida fondamentale per tanti motivi, in primis per mantenersi in pole nella corsa Champions. Per Sarri sarà infatti determinante dare il massimo contro la squadra di Semplici, imbattuta in casa con il nuovo tecnico e capace anche di superare l’Inter. L’imperativo sarà quello di non abbassare la guardia dopo la grande prestazione contro la Juventus che ha permesso una conferma importante al secondo posto in classifica.

Spezia-Lazio, probabili formazioni: Vecino non è al top, Pedro verso la panchina

Lazio, le probabili scelte di Sarri. Vecino non parte

Appuntamento perciò in mattinata per la rifinitura in vista del big match. In base alle prove tattiche andate in scena nel centro sportivo, tra i pali del 4-3-3 di Sarri ci sarà il solito Provedel, per la prima volta di ritorno al Picco da ex. La difesa sarà la solita. Marusic e Hysaj sulle fasce con Casale e Romagnoli al centro. A centrocampo non ci sarà Vecino, assente anche oggi. L'uruguaiano non partirà per i fastidi al ginocchio destro. Cataldi quindi sarà confermato titolare con Milinkovic e Luis Alberto ai suoi fianchi a centrocampo. In attacco anche stavolta dovrebbero essere escluse le sorprese. Immobile intravede di nuovo una maglia dal 1’, mentre sugli esterni Felipe Anderson e Zaccagni sono favoriti su Pedro.

Probabili formazioni:

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisnieski, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Zurkowski; Gyasi, Nzola, Maldini. All.: Semplici.

Indisponibili: Reca, Moutinho, Caldara, Sala, Kovalenko, Holm.

Diffidati: Amian, Holm.

Squalificati: Bastoni.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: Cataldi.

Squalificati: -