Giovedì 13 Aprile 2023, 08:54

La preparazione per la sfida con lo Spezia terminerà stamani a Formello anche se Sarri - che tornerà a parlare in conferenza alle 13:15 non ha in mente grandi sorprese. Non ci sarà molto da modificare in una formazione reduce da sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette gare. In più, nella seduta di antivigilia già si sono visti schierati Marusic a destra e Hysaj a sinistra, mentre sono rientrati anche Milinkovic e Pedro dopo il permesso di martedì.

Spezia-Lazio, la probabile formazione di Sarri

Sarri ha tutti a disposizione, anche se Vecino ha saltato la partita tattica, ma nulla di grave. Semplice gestione visto che da qualche giorno - come si evince da un'apposita fasciatura l'uruguaiano ha un leggero fastidio al ginocchio destro operato ai tempi dell'Inter. Motivo in più per pensare a una conferma in blocco del centrocampo con Milinkovic, Cataldi (diffidato) e Luis Alberto, e lo stesso discorso vale per il tridente offensivo. Pedro ci proverà a far cambiare idea al tecnico, ma al momento gli esterni favoriti per giocare ai lati di Immobile restano Felipe Anderson e Zaccagni. Unico assente Bertini, reduce dal rinnovo del contratto e intervistato su Lazio Style: «Sono qui da quando ho 9 anni e ormai ho un amore per questa società». Continua infine a riempirsi il Picco: la curva di casa è esaurita mentre il settore ospiti è salito a quasi 1300 biglietti.