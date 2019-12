Roma, Smalling ci prova e intanto dà l’ok per restare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Smalling non si arrende e questa mattina proverà ad aggregarsi al gruppo per strappare almeno una convocazione per Firenze. Gli esami svolti venerdì scorso avevano evidenziato come la distrazione al ginocchio sinistro, a seguito di un trauma riportato nel match di San Siro, fosse di lieve entità. Non trattandosi quindi di un problema muscolare e non avendo perso tonicità nelle ultime due settimane, il difensore ha preferito rinviare in extremis il provino decisivo. L’input però è non rischiare: se avvertirà il minimo fastidio, rimanderà il rientro al 2020. Intanto in un incontro andato in scena la scorsa settimana, Smalling ha ha rotto gli indugi e ha dato il suo ok per restare a Roma. Una riflessione arrivata dopo averne parlato a lungo in famiglia con la moglie, l’ex modella Sam Cooke, letteralmente innamorata della città. Il sì di Smalling non equivale però alla certezza di una sua permanenza. Più che l’ingaggio, a preoccupare è la richiesta del Manchester United che chiede 20 milioni (a Trigoria non vogliono andare oltre i 15) e ha già altri club interessati al ragazzo. In primis c’è l’Arsenal ma vanno registrati un paio di sondaggi di due club italiani: Inter e Juve.