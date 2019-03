Al Lecce basta un tempo per regolare il Pescara: 2-0. Scontri fra tifosi, due abruzzesi in codice rosso

Il Lecce ha battuto 2-0 il Pescara nel posticipo della serie B di calcio. Le reti, entrambe nel primo tempo, sono state segnate da La Mantia al 13' e Mancosu al 37'. Con questo successo il Lecce sale a quota 51 punti, due meno del Brescia capolista. Il Pescara, invece, resta fermo al quinto posto in piena zona play off.



Brutta avventura per i tifosi del Pescara che ieri sera intorno alle 19 a una quindicina di chilometri da Lecce, nei pressi di Squinzano ( Lecce) sulla SS Brindisi- Lecce, in un'area di servizio dove, sono entrati in contatto con i supporter leccesi. Nei tafferugli scoppiati alcuni tifosi adriatici sarebbero rimasti leggermente feriti e due sono ricoverati in codice rosso: uno investito da un’auto e l’altro colpito alla testa dal lancio di una pietra.





© RIPRODUZIONE RISERVATA