Non c’è solo la positività dia scuotere la, ma l’allarme Covid-19 ha colpito anche il. Oltre a quello di Kiril Despodov, risultato positivo al virus come comunicato dalla società nella giornata di martedì (il ragazzo, asintomatico, si trova in Bulgaria dove ha iniziato il periodo di quarantena), dai tamponi effettuati al gruppo, sono emersi i casi di(si vocifera addirittura cinque). Il club, che ha ufficializzato la notizia, attende ora l’esito di tutti gli esami. Posticipato di qualche giorno il ritiro di Aritzo (fissato per ieri fino al 22 agosto), in attesa di una nuova tornata di tamponi. Ed è questo che preoccupa le altre società di calcio perché sono tanti i giocatori andati in vacanza in Sardegna. Se dovessero emergere altri casi in altri club, non è da escludere che possa essere a rischio anche l’inizio del campionato, fissato al 19 settembre. I timori sono molti. Soprattutto ora che sta iniziando la prossima stagione. Inter a parte, impegnata ancora in Europa League, con la finale contro il Siviglia in programma domani a Colonia. Nel frattempo, ieri ha iniziato il Torino di Marco Giampaolo («Ci sarà bisogno di tempo. Il Milan? Mi ha deluso. In sette gare ho potuto dimostrare pochissimo», ha detto) e oggi sarà il turno dell’Udinese.Tra pochi giorni entreranno in scena le big della nostra serie A. Già detto dell’Inter, la Juventus si ritroverà il 24 agosto agli ordini del nuovo allenatore, Andrea Pirlo, che negli scorsi giorni ha preso il posto di Maurizio Sarri. Per l’ex centrocampista sarà la prima esperienza in panchina. Avrà il delicato compito di difendere la serie di tricolori vinti (anche con lui in campo) dal 2012. Nello stesso giorno della Juventus, prenderà il via anche la nuova stagione del Milan. I rossoneri sono la squadra che post lockdown hanno fatto più punti di tutti: 30 su 36 disponibili. Un bottino di nove vittorie e tre pareggi. Un ruolino di marcia che ha convinto il club di via Aldo Rossi a confermare Stefano Pioli in panchina, nonostante le indiscrezioni su Ralf Rangnick. Così adesso, in attesa dei rinnovi di Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu, il Milan è pronto a iniziare la sua nuova annata, che ripartirà dai tre turni preliminari di Europa League, visto il sesto posto conquistato nell’ultimo campionato.Due giorni prima rispetto a Juventus e Milan sarà la Fiorentina a riprendere (22 agosto).Mentre sul Napoli di Rino Gattuso si alzerà il sipario il 23 agosto. I partenopei hanno vinto l’ultima Coppa Italia e in questo momento sono impegnati in diverse manovre di mercato (soprattutto in uscita). Infine, l’Atalanta. La Dea ha concluso la sua avventura in Champions ai quarti con il Psg: in vantaggio fino al 90’ si è fatta ribaltare dai francesi nei minuti di recupero. Riproverà a compiere l’impresa a partire dal 31 agosto (ritrovo a Zingonia). Il programma delle squadre di serie A, però, è a serio rischio. La dimostrazione è il Cagliari, stoppato dalla positività dei suoi tesserati. L’imprevisto è in agguato. Anche i giocatori, rientrati dalle vacanze in Sardegna, sono preoccupati. La situazione è monitorata giorno dopo giorno. Con la speranza che non ci siano altri casi.