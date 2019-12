Serie A, non è solo la Lazio nella lotta scudetto il fatto nuovo del campionato

Dopo l’esaltante vittoria contro la Juventus, la Lazio è di fatto entrata nella lotta per lo scudetto. La classifica e il ruolino di marcia biancoceleste (7 successi consecutivi) parlano chiaro, senza tema di smentita. Probabilmente alleggerita dell’impegno in Europa, la squadra di Inzaghi può sognare in grande. Ha valori indiscutibili, dallo spessore tecnico alla consapevolezza, dalla fluidità del gioco all’ambizione. Forse solo la Juventus appena battuta ha in dote calciatori in grado di inventare gol e giocate come la Lazio. Una ricchezza a cui, va detto, fa da contraltare una rosa troppo corta. Un problema con cui la Lazio non ha ancora fatto i conti, in considerazione dei tanti infortuni toccati invece a Inter, Juventus e Roma.Untema che, viste le prospettive, il presidente Lotito, dovrebbe affrontare con il mercato di gennaio. Non intervenire per dare più e nuove soluzioni a Inzaghi sarebbe un errore imperdonabile. L’imprevisto ruolo della Lazio non è comunque l’unico elemento nuovo del campionato. Con la Juventus che evidenzia meno cattiveria e stimoli rispetto al passato, sembrando quasi “stanca” di vincere, ecco che la lotta per il titolo diventa meno scontata di quanto si pensasse. E poi, come già segnalato più volte, è tutta la Serie A ad essere cresciuta di livello. C’è una mentalità diversa soprattutto tra le medio-piccole: si gioca per vincere e non più solo per limitare i danni. Un importante fatto nuovo è poi rappresentato dal ruolo e dal peso nel torneo di entrambe le squadre romane. Se la Lazio vola, la Roma migliora e convince gara dopo gara. A Milano è stata solida e matura, con individualità che crescono in qualità e personalità. Per entrambe la rivalità cittadina può essere uno stimolo in più per raggiungere obiettivi ambiziosi.

