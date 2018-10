Sentenza Tar, domani assemblea d'urgenza della Lega Serie B

Una «assemblea d'urgenza» della Lega Serie B è stata convocata per domani nella sede di via Rosellini a Milano. È il primo effetto della sentenza con cui questa questa mattina il Tar del Lazio ha accolto le istanze cautelari presentate da alcuni club, sospendendo così l'efficacia di tutti i provvedimenti sul format della Serie B. All'ordine del giorno la «verifica dei poteri» e le «valutazioni e determinazioni in merito al provvedimento del Tar del Lazio». La prima convocazione sarà alle ore 8, la seconda alle ore 14. © RIPRODUZIONE RISERVATA