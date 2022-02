Domenica 13 Febbraio 2022, 21:41 - Ultimo aggiornamento: 21:43

PAGELLE ROMA

RUI PATRICIO 4,5

Subito spaventato da Berardi. All’inizio della ripresa, però, regala il pari al Sassuolo: si perde il pallone, subendo l’effetto saponetta. Forse sulla gaffe incide la leggera deviazione di Smalling. Spaesato

MANCINI 5

Solito fallo, addirittura nella metà campo avversaria, per l’ennesimo giallo. Diffidato, salterà il Verona. Come se non bastasse, in chiaro fuorigioco, cancella la rete di Abraham che dovrà aspettare il rigore per firmare il momentaneo vantaggio. E sul raddoppio del sassuolo si fa trovare fuori posizione. Nervoso

SMALLING 5

Dovrebbe guidare il reparto e invece non trasmette sicurezza ai compagni. E sporca il tiro non irresistibile di Traoré. Vulnerabile

KUMBULLA 6

È il più regolare della difesa. Con sostanza e semplicità vince ogni duello individuale dando più garanzie di chi gioca accanto a lui. E copre bene Viña. Concentrato

KARSDORP 4

Dà il peggio di sè da difensore. Si fa scappare Traorè che arriva da solo in area e va a dama. E marca ingenuamente da dietro lo stesso attaccante che segna poi la seconda rete del Sassuolo. Errore da principiante. Bocciato

MKHITARYAN 5,5

Fa il regista, adattandosi per Mourinho che chiede il play alla società dal suo sbarco a Roma. Ha qualità, ma dura mezza partita. Cala nella ripresa e calcia altissimo di destro il pallone per il possibile pari poi festeggiato da Cristante. Stanco

SERGIO OLIVEIRA 4,5

Palleggio scolastico e addirittura frenato. Il pressing di Frattesi, e non solo il suo, lo infastidisce. Non prende mai l’iniziativa, timido e statico. L’andamento è lento e, fino alla sostituzione, è lo spettatore in più al Maipei Stadium. Fuori dal coro. Insignificante

VIÑA 6

Suo il cross deviato di braccio da Chiriches, azione che cambia momentanemante la storia del match. Soffre la vivacità di Berardi ma almeno partecipa con contuinuità alla fase offensiva. Generoso

PELLEGRINI 5

Non ha ancora il ritmo partita probabilmente per il lungo stop. Non basta la classe quando manca la condizione. Ogni passaggio, quando non lo sbaglia, è scontato. Fiacco

FELIX 5

Lo scatto c’è e si sa. La finalizzazione è invece scadente, Spreca la chance del vantaggio, calciando su Consigli in uscita. Si fa perdonare partecipa all’azione della prima rete giallorossa con la sponda per Viña. Poi però scompare. Acerbo

ABRAHAM 6,5

Come Traoré, esulta inizialmente a vuoto. Gol annullato. Trasforma il rigore nel recupero del primo tempo chiedendo il pallone allo specialista Sergio Oliveira. Sono 18 gol stagionali. Presente anche in area giallorossa, ci mette il fisico e la passione. Esuberante

CRISTANTE 6,5

Dentro per Sergio Oliveira: il paragone è immediato. Si presenza con personalità e agonismo. È il più veloce nel palleggio, anche troppo per la lentezza dei compagni. Il colpo di testa del 2-2 è da attaccante. Coinvolto

SHOMURODOV 5,5

Entra per Felix senza accendersi. Timido

MAITLAND-NILES 5

Riappare nel finale a sinistra giusto per sbagliare qualche cross. Macchinoso

VERETOUT 6

Mette il pallone, su corner, in testa a Cristante. Essenziale

PEREZ NG

In campo per l’assalto finale. Vispo

MOURINHO 5

La Roma ha le sue chance. Giocate dei singoli, però, e non gioco. E conquista il pari solo quando può sfruttare la superiorità numerica. Non dimentichiamo le assenze del Sassuolo: Raspadori e Scamacca. Anche per questo la prestazione giallorossa è da bocciare. Ininfluente

PAGELLE SASSUOLO

CONSIGLI 6

Uscita perfetta su Felix, non convince invece sulla girata di testa di Cristante. Sereno

MULDUR 5,5

Da quel lato la Roma si presenta con disinvoltura. E lui spesso non si vede. Debole

CHIRICHES 5

Allarga il braccio destro sul cross di Viña: rigore. Difende a fatica e con approssimazione. Sbadato

FERRARI 4,5

Secondo giallo, fallo ingenuo su Abraham, e quindi espulsione, Così riporta in partita la Roma e tradisce Dionisi. Disorientato

KYRIAKOPOULOS 6

Imbuca per la transizione di Traoré che vola verso il pareggio. Sveglio

FRATTESI 6,5

Attacca e difende, come sempre senza risparmiarsi. L’ex fallisce però la palla del sorpassto: il destro davanti a Rui Patricio è strozzato e largo. Vivace

MAXIME LOPEZ 6,5

Al centro del gioco e della partita. Priva a salvare anche sul colpo di testa di Cristante. Prezioso

HENRIQUE 6

Tiene la posizione e almeno combatte. Altruista.

BERARDI 6,5

Suo il primo tiro del match. Subito il più pericoloso. Perfetto il cross per Troarè e per il 2-1. Geniale

DEFREL 5

Lavora per la squadra, non per se stesso. Mai pericoloso. Apatico

TRAORÈ 7,5

Si aggiusta il pallone con il braccio sinistro: gol del possibile vantaggio annullato. Ringrazia per l’omaggio Rui Patricio e festeggia il pari. Stop e gol per il 2-1 del Sassuolo. Decisivo

HARROUI 6

Si piazza nel ruolo di Henrique. Solo in compitino. Semplice

AYHAN NG

TRESSOLDI NG

CEIDE NG

DIONISI 7

Dovrebbe prendersela con Ferrari per l’espulsiuone che diventa faltale. Il Sassuolo, nonostante le assenze pesanti in attacco, ha proprio le idee che mancano alla Roma. La sua squadra è sempre propositiva Anche in inferiorità numerica, a fine recupero, costrusce una palla gol. Creativo

ARBITRO

GUIDA 6

Fatica a tenere in mano la partita sul piano disciplinare. D’altronde, il suo difetto è quello di farsi accerchiare dai calciatori senza prendere mai provvedimenti. Nessuna difficoltà negli episodi, grazie alla tecnologia.